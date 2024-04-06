Кому предоставляют такую скидку

Такая скидка предоставляется пенсионерам, которые проживают в сельской местности. При условии, что они имели определенную профессию.

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О каких профессиях идет речь:

работники музеев;

работники библиотек;

специалисты по защите растений;

работники сферы образования;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, в том числе образовательных структур в сфере культуры

работники медицинской и фармацевтической отрасли.

Важным условием для получения скидки является то, что пенсионер продолжает проживать в сельской местности после выхода на пенсию. Также лицо должно соответствовать следующим критериям:

среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода не превышает 4 240 гривен ;

; количество стажа по указанной специальности не может быть меньше 3 лет;

на момент выхода на пенсию, лицо должно работать по одной из указанных профессий.

Как получить такую льготу

Для получения скидки нужно подать заявление в ПФУ. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн. К заявлению необходимо приложить: