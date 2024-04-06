Кому предоставляют такую скидку

Такая скидка предоставляется пенсионерам, которые проживают в сельской местности. При условии, что они имели определенную профессию.

Читайте также Схема на 475 миллионов гривен: на Волынской таможне возросло количество подозреваемых

О каких профессиях идет речь:

  • работники музеев;
  • работники библиотек;
  • специалисты по защите растений;
  • работники сферы образования;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, в том числе образовательных структур в сфере культуры
  • работники медицинской и фармацевтической отрасли.

Важным условием для получения скидки является то, что пенсионер продолжает проживать в сельской местности после выхода на пенсию. Также лицо должно соответствовать следующим критериям:

  • среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода не превышает 4 240 гривен;
  • количество стажа по указанной специальности не может быть меньше 3 лет;
  • на момент выхода на пенсию, лицо должно работать по одной из указанных профессий.

Как получить такую льготу

Для получения скидки нужно подать заявление в ПФУ. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн. К заявлению необходимо приложить:

  • документы, которые подтверждают проживание в сельской местности;
  • специальная справка от отдела здравоохранения, районной администрации или другой организации (зависит от сферы деятельности лица) о праве на льготы.