12 лютого впливове британське видання The Guardian з посиланням на власні анонімні джерела повідомило про таємну операцію Ірана, в результаті якої Росія отримала нові безпілотники. 24 Канал проаналізував основні характеристики нових "Шахідів" та як вони можуть загрожувати українцям.

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Про які БПЛА мовиться і як вони потрапили до Росії

Журналісти називають 3 види безпілотників. Мовиться про:

12 Shahed-191,

Shahed-129,

6 дронів Mohajer-6.

Їх транспортували Каспійським морем і літаками державної авіакомпанії. Поставки БПЛА узгодили ще після візиту російських військових та технічних фахівців до Тегерана в листопаді 2022 року.

При цьому, як Росія, так і Іран традиційно не визнають факт схеми, а в Тегерані взагалі все спростовують і намагаються виставити себе жертвою кампанії з дезінформації.

Зверніть увагу! Про можливість передачі Росії Shahed-191 та Shahed-129 американська розвідка повідомляла ще минулого літа, коли зафіксувала відвідини росіянами іранського аеродрому Кашан, де були розміщені саме ці БПЛА.

Супутниковий знімок аеродрому Кашан (центральний Іран) з Shahed-191 та Shahed-129 / фото CNN

Пізніше The Washington Post написали, що у росіян виникла проблеми з перепрограмуванням дронів і адаптацією їх для українського театру воєнних дій, чим вони були сильно невдовлені. Саме тому, "дебют" Shahed-191 та Shahed-129 було відтерміновано, а ставку було зроблено на дрони-камікадзе.

Яка роль іранських БПЛА у війні

Раніше Росія застосовувала проти України в основному дрони-камікадзе з родини Shahed. Мовиться про Shahed-131 і Shahed-136, які прибули до Росії в серпні 2022 року. Росія заплатила за першу партію готівкою – близько 140 мільйонів доларів, і захопленою в Україні західною зброєю, яку нині Іран досліджує та намагається скопіювати.

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Вони "дебютували" в Україні ще восени й були частиною великого плану росіян по знищенню української енергетичної інфраструктури.

Восени іранські дрони стали великою проблемою для українських ППО, проте, українські захисники неба виробили ефективну стратегію боротьби з ними. Значну роль відіграла також допомога союзників з країн НАТО, а також Ізраїлю. Нині "Шахіди" у росіян стали дефіцитним товаром, а українські ППО збивають абсолютну більшість з того, що запускає ворог у наше небо.

Україна знайомиться з Mohajer-6: дивіться відео

Mohajer-6 також був помічений в українському небі восени 2022 року. Тоді ж був збитий над Чорним морем і потрапив до рук українських експертів. Ті підтвердили, що це іранська машина з серпневої партії, про яку повідомляла американська розвідка. Також у ньому знайшли деталі українського виробництва.

Чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129 і Mohajer-6

Якщо Shahed-131 і Shahed-136 – це прості й дешеві ударні дрони, то Shahed-191, Shahed-129 і Mohajer-6 – значно складніша техніка і в рази дорожча.

Mohajer-6 – це багатоцільовий ударний дрон, він має радіус дії до 200 кілометрів,

це багатоцільовий ударний дрон, він має радіус дії до 200 кілометрів, може нести по 4 ракети класу "повітря — земля".

Mohajer-6

Mohajer-6 призначений для ведення розвідки, спостереження, рекогностування та вогневого ураження.

Фактично, це іранських аналог "байрактарів", проте, з гіршими характеристиками.

Швидше за все, росіяни будуть використовувати його не як ударний дрон, а як розвідник або носій модулів РЕБ. Тоді Mohajer-6 логічно використовувати у комбінації з іншими дронами для масовий нальотів.

Характеристики Mohajer-6

максимальна злітна вага – 600 кілограмів,

корисне навантаження – 100 кілограмів,

дальність польоту – 200 кілометрів,

максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину,

максимальна висота польоту – 5 400 метрів,

тривалість польоту – 12 годин.

Які мінуси Mohajer-6 Цей БПЛА доволі великий і неповороткий, максимальне навантаження в 100 кілограмів говорить про те, що він не може взяти на борт понад 2 ракети. Mohajer-6 – є зручної ціллю для ППО, що й продемонстрували ЗСУ ще у вересні минулого року.

Небезпечні новинки

Shahed-191 і Shahed-129 раніше в українському небі не фіксували.

Що відомо про нові "Шахіди" Це ударні безпілотники, які мають систему наведення на цілі та здатні нести високоточні ракети. Shahed 129 було розроблено у 2012 році іранською компанією "Shahed Aviation Industries" для Повітряно-Космічних Сили Корпусу Вартових Ісламської Революції (КВІР).



Надихались іранські конструктори американським БПЛА MQ-1 Predator та ізраїльским дроном Hermes 450.

Shahed-129

Shahed 129 має вузький циліндричний фюзеляж, діаметром приблизно 65 – 75 сантиметрів. Це одномоторний гвинтовий дрон (авіаційний двигун Rotax 914), він оснащений електронно-оптичними й інфрачервоними датчиками, має лазерний далекомір, що дозволяє виконувати йому завдання вдень та вночі.

Також заявлена можливість передачі відеоданих в режимі реального часу та можливість надавати зображення з високим ступенем деталізації.

Shahed 129 може переносити від 4 до 8 боєприпасів. Зокрема – керовані бомби Sadid-345 та протитанкові ракети Sadid-1. Дрон може атакувати до 8 цілей – як одночасно, так і послідовно.

Мінуси Shahed 129

Цей дрон є повільним, швидкість – до 150 кілометрів, У Shahed 129 відсутні системи попередження про пуски зенітних керованих ракет, що не дає можливості оператору вчасно вивести БПЛА з-під удару. Ці мінуси активно використовує Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).

Іран використовує Shahed 129 у Сирії: дивіться відео

Як розвідник Shahed 129 ефективний лише за ідеальних погодних умов, тоді він може проводити рекогностування (розвідка місцевості – 24 канал) на відстані від 60 до 80 кілометрів. Але при тумані чи хмарності дальність ведення оптичної розвідки знижується до 15–20 кілометрів. Експерти вказують, що ймовірно Shahed 129 не пристосований для використання в зимових умовах, оскільки не має системи захисту проти обмерзання.

Оператор дрону може керувати ним лише в радіусі 200 кілометрів, далі Shahed 129 здатен рухатися лише в режимі автопілота, що унеможливлює його використання, як ударного БПЛА.

До речі, українська розвідка вже неодноразово перехоплювала розмови іранських операторів дронів (ті за прикладом американців часів Другої світової, які використовували для шифрування зв'язку мову індіанців Навахо, вели переговори мовою курдів).

Іранські оператори "шахедів" на перехопленні від ГУР: дивіться відео

Це може свідчити про те, що нові "шахеди" вже активно використовуються на фронті, а Іран став прямим учасником агресії проти України.

Shahed 129 характеристики:

система запуску: злітно-посадкова смуга,

довжина – 8 метрів,

8 метрів, висота – 3,1 метра,

3,1 метра, розмах крила 16 метрів,

дальність керованого польоту – 200 кілометрів,

швидкість польоту – до 150 кілометрів на годину,

максимальна висота – 7 300 метрів,

7 300 метрів, Час польоту – до 24 годин,

Приблизна вартість – 7 мільйонів доларів.

Shahed 191

Безпілотник Shahed 191 (інша назва – Saegheh-2, тобто "Блискавка-2") має турбореактивний двигун, який виробляє та сама компанія "Shahed Aviation Industries".

Shahed-191

Shahed 191 є меншою копією американського БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, який іранські військові збили 5 грудня 2011 року.

Shahed 191 може розвивати швидкість до 275 кілометрів на годину і може автономно перебувати в повітрі до 4,5 годин (дальність польоту – понад 500 кілометрів, висота в 7500 метрів).

Іран хвалиться Shahed 191: дивіться відео

Shahed 191 здатен нести дві керовані ракети з осколковими бойовими частинами Sadid-342. Вони розміщуються на внутрішній частині безпілотника. Цей БПЛА може злітати тільки зі спеціальної платформи на даху автомобіля.

Як і Shahed 129, 191-та модель може здійснювати розвідку на відстані від 60 до 80 кілометрів, проте, сильно залежить від погодних умов.

Shahed 191 за допомогою інерціальної системи може автоматично повертатись до точки зльоту в разі втрати управління.

ЦАХАЛ збиває Shahed-191: дивіться відео

Мінуси Shahed 191

Shahed 191 має великі габарити і доволі помітний для систем ППО. Також невідомо, як поведе себе дрон в умовах української погоди.

Shahed 191 характеристики

Тип: багатоцільовий,

Дальність польоту: 1500 кілометрів,

швидкість – 275 кілометрів на годину,

275 кілометрів на годину, Система запуску: пускова установка на базі вантажівки,

боєприпаси: високоточні планувальні бомби Sadid,

корисне навантаження – до 100 кілограмів.

Чи здатні нові іранські дрони змінити ситуацію на фронті

Ні. Їхня кількість доволі мала й вони можуть стати досяжними цілями для ЗСУ.

Як розвідники Shahed-191, Shahed-129 і Mohajer-6 можуть бути корисними для росіян та допомогти їм у веденні розвідки.

Щоб бути ефективними як ударні дрони, цим БПЛА доведеться глибше залітати в український повітряний простір й наражати себе на небезпеку бути збитими. Кожна така втрата – це мільйони доларів.

Таким чином, нові іранські дрони на озброєнні росіян допоможуть їм із розвідкою, проте, "ударну" функцію доведеться виконувати літакам і гелікоптерам. Що, власне, відбувається зараз на Донбасі – мало не щодня росіяни втрачають або свої штурмовики, або Ка-52. Також наявність дронів-розвідників ніяк не допомагає росіянам уникати повторення старих помилок – вони так само женуть колони техніки і підставляють її під удари ЗСУ.