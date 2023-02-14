Іран допомагає Росії скоювати геноцид. Зокрема, постачає країні-терористці зброю. Відомо, що в Ірані вже модифікують "Шахіди", якими Росія атакує територію України.

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Водночас в ISW вважають, що Іран, вочевидь, бере безпосередню участь в ударах, які Росія завдає по території Україні. У ГУР МО перехопили запис, на якому оператори "Шахідів" координували цілі. У ГУР зауважили: вони спілкувалися діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі.

В ISW наголосили, що не можуть на 100% правдиво ідентифікувати діалект. Водночас оператори можуть бути операторами з Іранського Курдистану.

Вочевидь, Іран підтримує Росію не лише зброєю, але й допомагає їй забезпечити операторів для "Шахідів".

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