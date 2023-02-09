Українські військові разом з британською слідчою організацією Conflict Armament Research дослідили нову небезпеку "Шахідів". Мовиться про модифіковану боєголовку БПЛА.

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Яку загрозу несе нова вибухівка

Вціліла боєголовка іранського безпілотника Shahed-131, яку знайшли українські військові у жовтні, вже була модифікована.

Нова модифікація боєголовки "Шахіда" / Фото CNN

Зазначають, що її обладнали погано підігнаними шарами з десятків дрібних металевих фрагментів, які в момент удару розлітаються по великому радіусу. Крім уламків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших зарядів, які, при розплавленні вибуховою хвилею, здатні пробивати броню і створювати своєрідний вибуховий ефект на 360 градусів.

Ці елементи додали для максимальної шкоди енергетиці України / Фото CNN

Накопичення цих елементів збільшує можливість боєголовки руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Також вони значно ускладнюють ремонт обладнання.

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