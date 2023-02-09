Украинские военные вместе с британской следственной организацией Conflict Armament Research исследовали новую опасность "Шахидов". Речь идет о модифицированной боеголовке БПЛА.

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Какую угрозу несет новая взрывчатка

Уцелевшая боеголовка иранского беспилотника Shahed-131, найденная украинскими военными в октябре, уже была модифицирована.

Новая модификация боеголовки "Шахида" / Фото CNN

Отмечают, что ее оборудовали плохо подогнанными слоями из десятков мелких металлических фрагментов, которые в момент удара разлетаются по большому радиусу. Кроме обломков, по кругу боевой части расположены еще 18 более мелких зарядов, которые, при расплавлении взрывной волной, способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект на 360 градусов.

Эти элементы добавили для максимального ущерба энергетике Украины / Фото CNN

Накопление этих элементов увеличивает возможность боеголовки разрушать такие цели как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и крупные мощные трансформаторы. Также они значительно усложняют ремонт оборудования.

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