Подземная база военно-воздушных сил Ирана называется "Eagle 44". Отмечают, что она одна из самых больших военных баз страны.
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Что хранят на "Eagle 44"
Судя по фото, база Eagle 44 способна хранить и эксплуатировать истребители и беспилотники. Кстати, расположение базы остается засекреченным.
Интересно, что авиабаза построена по вкусу Путина – глубоко под землей. Там размещены истребители, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности.
Начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери недавно заявлял, что "любая атака на Иран получит ответ со стороны многочисленных баз военно-воздушных сил, включая Eagle 44".
Иранская авиабаза "Eagle 44" / Фото IRNA
Иран помогает России: что известно
- Поскольку Тегеран и Москва страдают западными санкциями, страны объединили свои межбанковские системы переводов, чтоб содействовать активизации торговли и денежных операций.
- Россия заявила, что отправит Ирану эскадрилью истребителей в обмен на дроны, стоимость которых в разы меньше. Неравноценный обмен объясняется тем, что Россия не может производить эти дроны.
- Известно, что страны строят новый торговый маршрут для транспортировки запрещенных продуктов и оружия. Они инвестируют в него до 25 млрд долларов.
- Также Россия подписала с Ираном соглашение. Документ заключили тайно и он предусматривает производство иранских дронов для войны в Украине.
- Россия передала Ирану вооружение, которое захватчики захватили в Украине. Оккупанты украли его после боев с Вооруженными Силами. В свою очередь, Тегеран планирует поставить захватчикам 6 тысяч беспилотников.