Подземная база военно-воздушных сил Ирана называется "Eagle 44". Отмечают, что она одна из самых больших военных баз страны.

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Что хранят на "Eagle 44"

Судя по фото, база Eagle 44 способна хранить и эксплуатировать истребители и беспилотники. Кстати, расположение базы остается засекреченным.

Интересно, что авиабаза построена по вкусу Путина – глубоко под землей. Там размещены истребители, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности.

Начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери недавно заявлял, что "любая атака на Иран получит ответ со стороны многочисленных баз военно-воздушных сил, включая Eagle 44".

Иранская авиабаза "Eagle 44" / Фото IRNA

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