Также эти подсанкционные страны постоянно пытаются оградить свои коммерческие связи от вмешательства Запада. Планируемый маршрут поможет им ускорить доставку грузов.
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Что известно о маршруте
Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый путь, простирающийся от восточного края Европы до Индийского океана, имеющий 3000 километров (1860 миль) прохода, находящегося вне досягаемости любого иностранного вмешательства,
– говорится в сообщении.
Также известно, что эти страны тратят миллиарды долларов на то, чтобы ускорить доставку грузов по рекам и железным дорогам, связанным Каспийским морем.
По данным издания, по этому маршруту уже курсируют десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции.
"Цель России и Ирана – защитить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с быстро растущими гигантскими экономиками Азии", – пишет издание.
Более того, этот коридор позволит двум подсанкционным странам сократить маршруты на тысячи километров.
Россия и Иран строят новый маршрут / Инфографика Bloomberg
Что изменит маршрут для России и Ирана
Эксперт Международного института стратегических исследований Марина Шагина пояснила, что Россия и Иран инвестируют до 25 миллиардов долларов во внутренний торговый коридор. Так они пытаются облегчить движение товаров, которое Запад пытается остановить.
Эти две страны играют в кошки-мышки. Они изучат все лазейки для перевозки запрещенных продуктов и оружия,
– объяснила экспертка.
Более того, представитель администрации Джо Байдена в Иране Роберт Малли говорит, что любой новый торговый коридор требует пристального внимания, чтобы попытаться прекратить поставки оружия между Ираном и Россией.
Кроме поставки оружия, есть и другие экономические причины для этого маршрута. В частности, говорится об энергоносителях и сельскохозяйственных товарах. Ведь суда с ними курсируют по рекам Дон и Волга. Также Иран является третьей по величине страной, импортирующей российское зерно.
Известно и то, что Россия и Иран уже приняли торговые соглашения по турбинам, лекарствам, автозапчастям. Кремль поставляет иранскому реактору ядерное топливо и компоненты.
Директор District Consultancy и торговый советник в Вашингтоне Бхарат Гопалсвами объяснил, что:
- для построения и поддержки этой инфраструктуры необходимо сотрудничество не только Кремля и Тегерана, но и других стран, являющихся частью коридора;
- на результаты работы этого коридора будут влиять изменения геополитических обстоятельств или отношений между этими странами.
Что известно об отношениях Ирана и России
- Россия и Иран находятся под санкциями фактического всего цивилизованного мира. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Тегеран начал поставлять Кремлю дроны-камикадзе.
- Впоследствии СМИ сообщили, что в ноябре страны тайно заключили соглашение по производству дронов. В частности, говорится об их изготовлении на территории России. Известно, что Тегеран и Москва уже пытались передать друг другу проекты и ключевые компоненты, чтобы начать производить "Шахиды" в течение нескольких месяцев.
- Уже 17 декабря наша разведка сообщила, что Иран передал России новую партию дронов. Владимир Зеленский 19 декабря, после атаки "Шахидами", уточнил, что на этот раз говорится о 250 штуках.