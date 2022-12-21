Также эти подсанкционные страны постоянно пытаются оградить свои коммерческие связи от вмешательства Запада. Планируемый маршрут поможет им ускорить доставку грузов.

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Что известно о маршруте

Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый путь, простирающийся от восточного края Европы до Индийского океана, имеющий 3000 километров (1860 миль) прохода, находящегося вне досягаемости любого иностранного вмешательства,

– говорится в сообщении.

Также известно, что эти страны тратят миллиарды долларов на то, чтобы ускорить доставку грузов по рекам и железным дорогам, связанным Каспийским морем.

По данным издания, по этому маршруту уже курсируют десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции.

"Цель России и Ирана – защитить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с быстро растущими гигантскими экономиками Азии", – пишет издание.

Более того, этот коридор позволит двум подсанкционным странам сократить маршруты на тысячи километров.



Россия и Иран строят новый маршрут / Инфографика Bloomberg

Что изменит маршрут для России и Ирана

Эксперт Международного института стратегических исследований Марина Шагина пояснила, что Россия и Иран инвестируют до 25 миллиардов долларов во внутренний торговый коридор. Так они пытаются облегчить движение товаров, которое Запад пытается остановить.

Эти две страны играют в кошки-мышки. Они изучат все лазейки для перевозки запрещенных продуктов и оружия,

– объяснила экспертка.

Более того, представитель администрации Джо Байдена в Иране Роберт Малли говорит, что любой новый торговый коридор требует пристального внимания, чтобы попытаться прекратить поставки оружия между Ираном и Россией.

Кроме поставки оружия, есть и другие экономические причины для этого маршрута. В частности, говорится об энергоносителях и сельскохозяйственных товарах. Ведь суда с ними курсируют по рекам Дон и Волга. Также Иран является третьей по величине страной, импортирующей российское зерно.

Известно и то, что Россия и Иран уже приняли торговые соглашения по турбинам, лекарствам, автозапчастям. Кремль поставляет иранскому реактору ядерное топливо и компоненты.

Директор District Consultancy и торговый советник в Вашингтоне Бхарат Гопалсвами объяснил, что:

для построения и поддержки этой инфраструктуры необходимо сотрудничество не только Кремля и Тегерана, но и других стран, являющихся частью коридора;

на результаты работы этого коридора будут влиять изменения геополитических обстоятельств или отношений между этими странами.

Что известно об отношениях Ирана и России