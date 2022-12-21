Також ці підсанкційні країни постійно намагаються захистити свої комерційні зв'язки від втручання Заходу. Запланований маршрут допоможе їм прискорити доставлення вантажів.

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Що відомо про маршрут

Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий шлях, що простягається від східного краю Європи до Індійського океану, має 3000 кілометрів (1860 миль) проходу, який перебуває поза межами досяжності будь-якого іноземного втручання,

– мовиться в повідомленні.

Також відомо, що ці країни витрачають мільярди доларів на те, щоб прискорити доставлення вантажів річками та залізницями, пов'язаними Каспійським морем.

За даними видання, цим маршрутом вже курсують десятки російських та іранських суден, у тому числі ті, що підпадають під санкції.

"Мета Росії та Ірану – захистити комерційні зв'язки від втручання Заходу і налагодити нові зв'язки з гігантськими економіками Азії, що швидко зростають", – пише видання.

Ба більше, цей коридор дозволить двом підсанкційним країнам скоротити маршрути на тисячі кілометрів.



Росія та Іран будують новий маршрут / Інфографіка Bloomberg

Що змінить маршрут для Росії та Ірану

Експертка Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марина Шагіна пояснила, що Росія та Іран інвестують до 25 мільярдів доларів у внутрішній торговий коридор. Так вони намагаються полегшили рух товарів, який Захід намагається зупинити.

Ці дві країни грають у кішки-мишки. Вони вивчать усі лазівки для перевезення заборонених продуктів та зброї,

– пояснила експертка.

Ба більше, представник адміністрації Джо Байдена в Ірані Роберт Маллі каже, що будь-який новий торговий коридор вимагає пильної уваги, щоб спробувати припинити постачання зброї між Іраном та Росією.

Окрім постачання зброї, є інші економічні причини для цього маршруту. Зокрема, мовиться про енергоносії та сільськогосподарські товари. Адже судна з ними курсують річками Дон і Волга. Також, Іран є третьою за величиною країною, яка імпортує російське зерно.

Відомо й те, що Росія та Іран вже ухвали торгові угоди щодо турбін, ліків, автозапчастин. Кремль постачає іранському реактору ядерне паливо та компоненти.

Директор District Consultancy та торговий радник у Вашингтоні Бхарат Гопалсвамі пояснив, що:

для побудови та підтримки цієї інфраструктури потрібна співпраця не тільки Кремля і Тегерану, а й інших країн, що є частиною коридору;

на результати роботи цього коридору будуть впливати зміни геополітичних обставин чи відносин між цими країнами.

Що відомо про стосунки Ірану і Росії