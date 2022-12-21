Про це в ефірі 24 каналу повідомив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він зазначив, навіть якби розслідування проводилось це ніяк не вплинуло б на політику і без того ізольованого Ірану.

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Як зауважив Божко, ООН як організація не є повноцінним гравцем в міжнародній політиці, на відміну від НАТО, наприклад. ООН – це своєрідний майданчик, який працює над тим, щоб утримати всі країни, які на ньому вже репрезентовані. Це єдина організація в світі, де одночасно представлені і Китай, і КНДР, і США, і Україна тощо.

Розслідування не дасть ефекту

ООН намагається створити враження своєрідного медіатора між сторонами конфлікту такими кроками, які в Україні трактуються, як кроки слабкості чи брак конкретної стійкої моральної позиції.

Об'єктивно нам слід очікувати не якісь розслідування від ООН, навіть якщо воно й буде, ми не матимемо з боку ООН якихось конкретних дипломатичних ударів по Ірану у відповідь,

– зазначив Божко.

За словами фахівця, резолюції із засудженням можливі, але Іран перебуває в жорсткій міжнародній ізоляції досить давно, тому ці дипломатичні удари не будуть унікальними для нього. Вони не змусять Іран якось переглянути свою політику.

Детальніше про розслідування ООН: дивитися відео

Україна має працювати з партнерами

Ярослав Божко переконаний, що Україні потрібно комплексно працювати з конкретним партнерами із Заходу, з національними урядами США, Великої Британії і деякими сусідами Ірану – Туреччиною та Саудівською Аравією. Ті давно не задоволені діями Ірану, й убачають в них безпосередню загрозу і своїм державам. Ці країни мають ширший інструментарій для приборкання Ірану.

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