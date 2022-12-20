Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час брифінгу.

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Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 – це менша версія у них. Вони маркують як Герань-2, а це Герань-1 – менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва,

– пояснив Юрій Ігнат.

Ігнат також зазначив, що ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує "шахіди" переважно у нічний час, тому що вночі "немає візуальної прив'язки до цілей".

У Повітряних силах ЗСУ додали, що середня швидкість дрона 150 кілометрів за годину.

Зверніть увагу! За даними Повітряних сил, загалом за листопад і грудень противник застосував 127 "шахідів" та 300 крилатих ракет.

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