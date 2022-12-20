Про це Боррель написав у своєму Twitter. Попередньо він зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном.
Увага Чи будуть в ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії
Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС,
– написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.
Чи вдалось домовитись
За словами Борреля, сторони домовилися про необхідність підтримки зв'язку і важливість відновлення ядерної угоди.
Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Домовилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів,
– додав він.
Як Іран допомагає Росії вести війну: головне
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- 17 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія отримала нову партію дронів від Ірану.
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