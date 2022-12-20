Об этом Боррель написал в своем Twitter. Предварительно он встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом.
Внимание Будут ли в ООН расследовать поставки иранских дронов России
Необходима встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС,
– написал Боррель в преддверии региональной конференции, которую принимает Иордания.
Удалось ли договориться
По словам Борреля, стороны договорились о необходимости поддержания связи и важности возобновления ядерного соглашения.
Указал на необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров,
– добавил он.
Как Иран помогает России вести войну: главное
- Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран ни у кого не будет спрашивать разрешение на расширение отношений с Россией.
- 17 декабря Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия получила новую партию дронов от Ирана.
- По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.