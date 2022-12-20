По данным США, Украины и других стран, генсек ООН Антониу Гутерриш подвергся давлению со стороны России. Именно поэтому в Киев до сих пор не прибыли лица, которые должны расследовать дело, пишет 24 канал.
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Что известно о вопросах расследования ООН
Великобритания, США, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, что закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Эти страны настаивают, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для проведения расследования,
– говорится в сообщении.
По данным Reuters, заседание Совбеза в понедельник 19 декабря посвятили Резолюции 2015 года. На нем заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что:
- Соединенные Штаты сожалеют о том, что ООН не предприняла шагов для проведения нормального расследования этого нарушения;
- Штаты разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись российским угрозам, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования.
В ООН проверят данные о поставках дронов
Госсекретарь ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США с призывом проверить поставки иранских дронов России. Ведь это противоречит резолюции Совбеза ООН.
В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию,
– сообщила Дикарло.
Издание Укринформ написало, что она рассказала о позиции Ирана и России. В частности:
- представитель Тегерана отрицает поставки дронов России;
- Москва выразила "серьезную обеспокоенность по поводу запросов этих государств-членов".
Розмари Дикарло заверила, что секретариат изучает информацию, которая есть сейчас, а выводы пообещала сообщили Совбезу ООН "в случае необходимости в должное время".
Следует отметить, что в октябре 2022 года постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо Антониу Гутеррешу и членам Совбеза. В документе он просил направить в Украину экспертов для инспекции использования дронов Россией в Украине. Тогда Кислица отмечал, что:
- Mohajer и Shahed, которые используют Россия, запрещены резолюцией из-за того, что имеют дальность полета ориентировочно или более 300 километров;
- Mohajer делает компания Qods Aviation, которая находится в черном списке санкций ООН. Ее активы должны замораживаться во всех странах.
Коротко об иранских дронах в Украине
- Иран поставляет дроны в Украину. Сначала Тегеран это отрицал, потом сказал, что якобы поставляли только до 24 февраля 2022 года. Однако украинская разведка это опровергла, обнаружив в сбитых дронах детали, сделанные после полномасштабного вторжения.
- Уже 17 декабря 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия получила новую партию дронов от Ирана.
- Уже 19 декабря, после атаки дронами в нескольких областях Украины, Владимир Зеленский заявил, что Москва выпустила по Украине 34 иранских "Шахида".
- Президент сказал, что он будет говорить конкретно – это иранские дроны из новой партии, которую Кремль получил от Тегерана. На этот раз их 250. Именно поэтому украинский лидер призвал мир защитить небо над Украиной, ведь тогда российская агрессия скорее терпит крах.