По данным США, Украины и других стран, генсек ООН Антониу Гутерриш подвергся давлению со стороны России. Именно поэтому в Киев до сих пор не прибыли лица, которые должны расследовать дело, пишет 24 канал.

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Что известно о вопросах расследования ООН

Великобритания, США, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, что закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Эти страны настаивают, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для проведения расследования,

– говорится в сообщении.

По данным Reuters, заседание Совбеза в понедельник 19 декабря посвятили Резолюции 2015 года. На нем заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что:

Соединенные Штаты сожалеют о том, что ООН не предприняла шагов для проведения нормального расследования этого нарушения;

Штаты разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись российским угрозам, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования.

Важно. В 2015 году Совбез ООН принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Документ определял график и процесс международных инспекций, а также готовил основания по снятию санкций с Ирана.

В ООН проверят данные о поставках дронов

Госсекретарь ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США с призывом проверить поставки иранских дронов России. Ведь это противоречит резолюции Совбеза ООН.

В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию,

– сообщила Дикарло.

Издание Укринформ написало, что она рассказала о позиции Ирана и России. В частности:

представитель Тегерана отрицает поставки дронов России;

Москва выразила "серьезную обеспокоенность по поводу запросов этих государств-членов".

Розмари Дикарло заверила, что секретариат изучает информацию, которая есть сейчас, а выводы пообещала сообщили Совбезу ООН "в случае необходимости в должное время".

Следует отметить, что в октябре 2022 года постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо Антониу Гутеррешу и членам Совбеза. В документе он просил направить в Украину экспертов для инспекции использования дронов Россией в Украине. Тогда Кислица отмечал, что:

Mohajer и Shahed, которые используют Россия, запрещены резолюцией из-за того, что имеют дальность полета ориентировочно или более 300 километров;

Mohajer делает компания Qods Aviation, которая находится в черном списке санкций ООН. Ее активы должны замораживаться во всех странах.

Коротко об иранских дронах в Украине