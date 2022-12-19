Эту информацию президент Украины рассказал 19 декабря, обращаясь к лидерам Joint Expeditionary Force (Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства Великобритании).

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Что президент сказал о новой атаке россиян

Владимир Зеленский отметил, что он будет говорить конкретно – Россия атаковала Украину "Шахидами".

Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно – это "Шахиды" из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук – столько всего "Шахидов" сейчас получило государство-террорист,

– заявил президент Украины.

Украинский лидер также отметил, что Россия постоянно применяет иранские дроны и ракеты для ударов по нашей энергетике. Владимир Зеленский рассказал несколько фактов об атаках россиян:

только один недавний массированный удар по территории Украины задел более 20 миллионов наших людей. В результате города-миллионники и большинство украинских областей остались абсолютно без света;

только вечером 16 декабря без электричества было 22 миллиона 408 тысяч украинцев;

в более 10 миллионов человек – прервали поставки воды и тепла.

"Представьте, какой масштаб этого террора и представьте, что его можно остановить. Уважаемые лидеры, во многом именно от вас зависит, когда и как закончится эта война и все очень конкретно – чем успешнее наши силы обороны, тем быстрее российская агрессия потерпит крах", – заявил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что сейчас как раз решающее время, когда можно принять решение. И его результаты уже весной 2023 очерчат восстановление территориальной целостности Украины и гарантий того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границы Украины, а значит – Европы.

Обратите внимание! Украинская разведка 18 декабря заявила, что Россия получила новую партию дронов от Ирана. В Главном управлении разведки объяснили, что она значительно меньше по сравнению с начальным массированным использованием Shahed-136.

Что известно об атаке россиян по Украине