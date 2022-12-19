Об этом 24 каналу рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты совершили атаку дронами с восточного побережья Азовского моря.

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Хорошая работа всех сил обороны

Он отметил, что территория Украины была атакована около 35 баражирующими боеприпасами Shahed-136 или Shahed-131. Некоторое их количество было уничтожено на восточном направлении, около 10 на южном направлении, остальніе – в Киевской области.

Видим в очередной раз хорошую работу нашей противовоздушной обороны, всех сил обороны. Зенитно-ракетные войска Воздушных сил сбили основное количество дронов,

– подчеркнул он.

Игнат объяснил, поскольку атака происходит ночью, нужно сбивать цели, которые хоть и сильно гудят, но их можно обнаружить только радиолокационными средствами. Именно их имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы такие, как С-300, Бук-М1.

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Возросло количество БпЛА

Спикер рассказал, что также работала украинская авиация и несколько БпЛА были сбиты именно истребителями. Также отработали ПВО Сухопутных войск сил обороны.

Имеем довольно неплохой результат,

– подчеркнул он.

По его мнению, тактика врага неизменна, он как всегда применил БпЛА, но выросло их количество.

"В предыдущую атаку было сбито 13 дронов, а в этот раз имеем 30. Противник наращивает количество, возможно у него появилась новая партия дронов. Она довозится вероятно частично авиационным или морским путем", - отметил Юрий Игнат.

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