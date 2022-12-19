В эфире 24 канала спикер КМВА Михаил Шаманов поделился деталями ночной атаки дронами по столице. По его словам, в результате этого повреждения получил не только объект критической инфраструктуры.
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Обломки дронов падали в нескольких районах
Шаманов подчеркнул, что украинская ПВО сработала отлично. Учитывая, что Киев пытались атаковать 20 "Шахидами", то сбитие 15 из них – демонстрация титанических усилий наших военных.
В то же время он заметил, что обломки дронов находят в Святошинском и Соломенском районах. Что касается последнего, то там также обнаружили обломки ракеты. Также повреждения получил 5-этажный дом.
Благо, атака произошла ночью. Людей на улице не было, и таким образом сейчас информации о пострадавших (в Киеве – 24 канал) нет,
– отметил Шаманов.
Он также рассказал, что обломки дронов повредили крыши, окна и автомобили вблизи мест их взбивания. Что касается Шевченковского района, там известно о повреждении трех домов.
Что известно об атаке дронами Киева
- Целую ночь враг атаковал Киев дронами-камикадзе. Известно, что первое сообщение о попадании в Киевскую область появилось в 03:15, а уже после 4 утра поступила информация об очередной волне атак.
- Глава ОВА Алексей Кулеба полпятого утра подтвердил удары дронами. Он отметил, что ПВО работает как в области, так и в самой столице.
- О нескольких взрывах в Шевченковском и Соломенском районе сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также отметил, что на местах работают соответствующие службы.
- Глава КМВА Сергей Попко впоследствии добавил, что зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Последствия атаки уже ликвидируют аварийные службы.
- Затем поделился дополнительными сведениями глава ОВА Алексей Кулеба. По его словам, в результате этого пострадали два человека. Они получают необходимую медицинскую помощь.
- Из-за атаки дронами в Киеве 19 декабря внедряют экстренные отключения света. Графики планового отключения в этот день не будут действовать.