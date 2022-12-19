В ефірі 24 каналу речник КМВА Михайло Шаманов поділився деталями нічної атаки дронами по столиці. За його словами, внаслідок цього пошкоджень зазнав не лише об'єкт критичної інфраструктури.

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Уламки дронів падали у кількох районах

Шаманов підкреслив, що українська ППО спрацювала чудово. Ураховуючи, що Київ намагалися атакувати 20 "Шахідами", то збиття 15 з них – демонстрація титанічних зусиль наших військових.

Водночас він зауважив, що уламки дронів знаходять у Святошинському та Солом'янському районах. Щодо останнього, то там також виявили уламки ракети. Також пошкоджень зазнав 5-поверховий будинок.

Добре, що атака сталася вночі. Людей на вулиці не було, і таким чином на зараз інформації про постраждалих (у Києві – 24 канал) немає,

– зазначив Шаманов.

Він також розповів, що уламки дронів пошкодили дахи, вікна й автівки поблизу місць їхнього збивання. Щодо Шевченківського району, то там відомо про пошкодження трьох будинків.

Що відомо про атаку дронами Києва