Нужно понимать, что "шахиды" не могут эффективно проявлять себя в любое время и их аэродинамические свойства существенно зависят от климатических условий. Об этом подробно в эфире телеканала FREEДОМ рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Захватчики адаптировались к погодным условиям

По словам Гуменюк, длительную паузу в российских атаках дронами можно объяснить тем, что оккупанты пытались подстроиться под погодные условия.

Испытания этих дронов происходили в других климатических условиях, в которых располагается Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в частности, их (россиян – 24 Канал) больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность,

– констатировала спикер.

Кроме того, спикер объяснила, почему произошла атака иранскими БПЛА в ночь на субботу, 10 декабря, по Одесской и Николаевской областях. Гуменюк подчеркнула, что сейчас температура на Юге Украины плюсовая. Собственно поэтому российские захватчики решили вновь запустить партию беспилотников.



Как распознать иранский дрон-камикадзе / Картинка 24 Канала

Обратите внимание! Из-за обстрелов вражескими беспилотниками Юга почти вся Одесщина осталась без света. В ДТЭК сказали, что оккупанты повредили сразу несколько объектов критической инфраструктуры в регионе. Энергетики работают 24/7, чтобы как можно скорее починить все, что разрушил враг и стабилизировать ситуацию.

Санкции против России и Ирана