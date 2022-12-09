Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время интервью. Речь идет о прямом столкновении НАТО и России.

Обратите внимание Путин заговорил о превентивном ядерном ударе и хочет внести его в военную доктрину России

Путин недооценивает НАТО

Йенс Столтенберг выразил опасение, что война России с Украиной может выйти из-под контроля и перерасти в прямое столкновение Альянса с Россией. Однако Генсек НАТО убежден, что этого удастся избежать, в частности, благодаря увеличению военного присутствия в восточном фланге Альянса.

Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим,

– заявил Столтенберг.

Однако Столтенберг подчеркнул, что у Путина не должно быть никаких сомнений, что НАТО способно защищать своих союзников. Несмотря на то, что избегание войны между Россией и НАТО, по словам Столтенберга, является одной из главных задач Альянса. Несмотря на это, Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс гораздо сильнее, чем когда-либо, поэтому Путин серьезно недооценивает его.

Россия не может победить

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Путин серьезно недооценил Украину и украинский народ, ведь он верил, что может воплотить свой больной замысел и победить в войне путем жестокости, которую мир не видел со времен Второй мировой. Генсек НАТО убежден, что украинскому народу не удастся сломать.

Не думаю, что он (Путин – 24 канал) сможет сломать Украину. Напротив, он мобилизует еще больше поддержки Украины,

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что понимает европейцев, возмущающихся ростом цен на продукты и коммунальные услуги. Однако Столтенберг подчеркнул, что Европе пришлось бы платить гораздо большую цену, если бы Россия победила в войне с Украиной.

Интересно! Накануне Йенс Столтенберг заявлял, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров и убеждены, что в войне России против Украины будет так же. Однако то, что будет происходить во время переговоров, напрямую зависит от того, что будет на поле боя. Так что, по словам Генсека НАТО, чем больше мир хочет мира, тем более он должен помогать Украине.