Теперь диктатор решил прямо заговорить о ядерном ударе, который может нанести Россия. По его словам, Кремль может внести изменения в свою ядерную доктрину и взять вроде "американскую стратегию".

Интересно Херсон, Луганск и Донецк не обсуждали, – Лукашенко говорит, что говорит с Путиным о "мире"

Путин снова угрожает ядерным оружием

В ходе саммита в Кыргызстане Владимир Путин заявил, что в Кремле размышляют над тем, чтобы официально добавить в военную доктрину пункт о превентивном ядерном ударе по противнику для "разоружения". Для этого диктатор, буквально кишащий ненавистью ко всему западному миру не прочь использовать американский подход.

Если мы говорим о разоружительном ударе, возможно, нам следует подумать об использовании подходов наших американских партнеров.

– цинично издал Путин.

Накануне диктатор уже заявлял, что, якобы, сейчас растет риск ядерной войны в мире. Хотя все риски повышает именно Россия – как своими действиями, так и ядерным шантажом для давления на партнеров, оказывающих Украине помощь и поддержку.

Кремль знает о последствиях применения ядерного оружия

Стоит отметить, что Кремль постоянно пытается бряцать ядерным оружием, поскольку это едва ли не единственное, чем диктатор может давить на Запад. В Москве, очевидно, делают ставки на то, что цивилизованный мир считает Путина безумным, поэтому никто не берется прогнозировать наверняка, решится ли он на ядерный удар, в частности, по Украине.

Однако стоит отметить, что в США уже пригрозили полным уничтожением черноморского флота России в случае, если Кремль решится применить тактическое ядерное оружие по территории Украины. Кроме того, Белый дом не раз предупреждал Москву о последствиях такого поступка. Поэтому в Кремле должны понимать, что безнаказанным использование ядерного оружия не будет, но бряцать им не прекращают.