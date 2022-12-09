Тепер диктатор вирішив прямо заговорити про ядерний удар, який може завдати Росія. За його словами, Кремль може внести зміни у свою ядерну доктрину і взяти за зразок "американську стратегію".

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Путін знову погрожує ядерною зброєю

Під час саміту в Киргизстані Владімір Путін заявив, що у Кремлі розмірковують над тим, аби офіційно додати у військову доктрину пункт про превентивний ядерний удар по противнику для "роззброєння". Для цього диктатор, який буквально кишить ненавистю до всього західного світу не проти використати американський підхід.

Якщо ми говоримо про роззброювальний удар, можливо, нам варто подумати про використання підходів наших американських партнерів,

– цинічно видав Путін.

Напередодні диктатор вже заявляв, що нібито зараз зростає ризик ядерної війни у світі. Хоча всі ризики підвищує саме Росія – як своїми діями, так і ядерним шантажем для тиску на партнерів, які надають Україні допомогу та підтримку.

Кремль знає про наслідки застосування ядерної зброї

Варто відзначити, що Кремль постійно намагається брязкати ядерною зброєю, позаяк це ледь не єдине, чим диктатор може тиснути на Захід. У Москві, очевидно, роблять ставки на те, що цивілізований світ вважає Путіна божевільним, тому ніхто не береться прогнозувати напевно, чи наважиться він на ядерний удар, зокрема по Україні.

Та варто відзначити, що у США вже пригрозили повним знищенням чорноморського флоту Росії у випадку, якщо Кремль наважиться застосувати тактичну ядерну зброю по території України. Крім того, Білий дім неодноразово попереджав Москву про наслідки такого вчинку. То ж у Кремлі мають розуміти, що безкарним використання ядерної зброї не буде, але брязкати нею не припиняють.