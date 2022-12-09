Заяву самопроголошеного президента Білорусі цитують пропагандистські білоруські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Лукашенко стверджує, що під час зустрічей з диктатором тимчасово окуповані території України не обговорюють.

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Новий потік свідомості від Лукашенка

Про що можуть говорити диктатори? Питання відкрите – можливо один показує карту і 4 позиції, а інший читає лекції з історії, але за словами Лукашенка, їхні розмови з Путіним завжди про "необхідність припинення війни". Цікаво звучить, особливо з урахуванням того, хто розв'язав цю війну.

Самопроголошений білоруський президент каже, що він з Путіним говорить про "переговори", хоч мали б говорити про капітуляцію. А ще білоруський диктатор вирішив звинуватити президента України Володимира Зеленського в тому, що нібито йому "не дозволяють вести перемовини".

А ще, як з'ясувалося, два диктатори не говорять про тимчасово окуповані території. Отут правильно, бо нема чого обговорювати українські міста.

Ми завжди говорили про договір, про припинення війни, про те, щоб ця війна припинилася. Про це ми загалом говорили завжди. Пам'ятайте і мої висловлювання, і його, що Зеленському просто не дають це зробити. У цьому контексті ми розмовляли. Але ніколи не обговорювали конкретні території: Херсон, Луганськ, Донецьк і таке інше, хто кого має звільнити,

– заявив Лукашенко.

Що там з переговорами

Після деокупації Київщини та наслідків російської окупації у вигляді масових поховань та катівень, Україна припинила переговорний процес з Росією. Та після того, як окупанти провели псевдореферендуми на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині, президент Володимир Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з Владіміром Путіним. Тобто Україна не відмовилася від діалогу, але з чинним керівництвом Кремля офіційний Київ жодних перемовин вести не буде.

Більшість українців також підтримують таку позицію і вважають, що переговори можна вести тільки що про репарації з боку Росії. Захід поважає вибір України, хоча час від часу окремі діячі говорять про необхідність перемовин та мирного врегулювання. Часто це прокремлівські діячі.

З чим це пов'язано? Усе просто. Ще у жовтні так звані опозиційні видання Росії повідомляли, що Кремль дуже хоче переговорів. Однак зовсім не для миру. Путін хоче виграти час для підготовки нового наступу, то ж намагається всіма силами реалізувати цей план, та є одна проблема – на маніпуляції та шантаж Кремля ніхто вже не піддається. І навіть "мирні байки" Лукашенка ніяк не впливають на цю ситуацію, рівно так само як і його звинувачення у бік українського керівництва, якому нібито не дозволяють вести переговорів.