У п'ятницю, 9 грудня, російський президент Владімір Путін виріши дати пресконференцію для журналістів, на якій почав розповідати про те, що проблем в його армії немає. Вочевидь, глава ворожої держави не розуміє, що такими заявами він лише наближає свій кінець. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Вічного польоту: чому вибухи на аеродромах стратегічної авіації стали найбільшою ганьбою Росії

Війна – процес непростий, але він "йде за планом"

Розпочати варто з того, що Путіну довелось пояснити свої слова, які він говорив напередодні. Ще у середу він заявляв, що "специальная воєнная опєрация" може бути довготривалою для Росії, а сьогодні йому довелось заспокоювати громадян своєї держави та казати, що він взагалі не те мав на увазі.

Що стосується тривалості процесу "СВО" – я мав на увазі тривалість процесу врегулювання, а саме "СВО" йде своєю як має бути,

– сказав він.

Окрім того, Путін підкреслив, що у Росії "все стабільно" на фронті та жодних "питань і проблем" в російської армії та кремлівського командування немає.

Варто зауважити, що чомусь російський президент не захотів згадувати про 93 тисячі російських солдатів, які відправились на концерт до Кобзона від початку повномасштабного вторгнення. Вочевидь, це також "частина плану", яку завчасно продумало керівництво ворожої армії.

Процес врегулювання з Україною, напевно, буде непростим і потребуватиме певного часу, але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі,

– заявив диктатор.