Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 310 окупантів. Втім, варто зазначити, що ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.

До теми Ще понад 300 росіян відправилися на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 8 грудня

Втрати у техніці

танків – 2937 (+0) одиниць,

бойових броньованих машин – 5912 (+1) одиниць,

артилерійських систем – 1926 (+1) одиниць,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засоби ППО – 211 (+0) одиниць,

літаків – 281 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 264 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

крилаті ракети – 592 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) одиниць,

спеціальна техніка – 164 (+0).



Втрати окупантів / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Реальні втрати ворога можуть бути значно більшими

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зауважив, що справжні дані про втрати окупантів можуть бути суттєво більшими.