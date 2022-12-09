Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 310 окупантів. Втім, варто зазначити, що ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.
До теми Ще понад 300 росіян відправилися на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 8 грудня
Втрати у техніці
- танків – 2937 (+0) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5912 (+1) одиниць,
- артилерійських систем – 1926 (+1) одиниць,
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 211 (+0) одиниць,
- літаків – 281 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 264 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
- крилаті ракети – 592 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) одиниць,
- спеціальна техніка – 164 (+0).
Втрати окупантів / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Реальні втрати ворога можуть бути значно більшими
Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зауважив, що справжні дані про втрати окупантів можуть бути суттєво більшими.