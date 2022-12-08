У Генштабі ЗСУ зазначили, що за минулу добу статистику втрат ворога вдалося поповнити ще 340 бійцями ворога. Зауважимо, що точно підрахувати ліквідованих окупантів вкрай складно. Особливо у районах ведення активних бойових дій.
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Втрати російської армії у техніці
- танків – 2 937,
- бойових броньованих машин – 5 911,
- артилерійських систем – 1 925,
- РСЗВ – 395,
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603,
- крилатих ракет – 592,
- кораблів/катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 528,
- спеціальної техніки – 1634.
Актуальні втрати ворога станом на 8 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ворог продовжує наступати
У Генштабі зауважили, що на Бахмутському й Авдіївському напрямках окупанти продовжують вести наступ. За минулу добу відбити атаки росіян вдалося в трьох областях. Якщо конкретно: у районі Тернова на Харківщині, Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки, Білогорівки на Луганщині, Білогорівки, Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Майорська, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
Також за минулу добу зафіксували 7 ракетних і 16 авіаударів. Крім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ.
У відомстві наголошують, що окупанти продовжать обстрілювати енергетичну та критичну інфраструктуру України. Тож сигнали про повітряну тривогу ні в якому разі не варто ігнорувати. Щойно пролунали сирени – негайно вирушайте до укриття та перебувайте там до відбою.