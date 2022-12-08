В Генштабе ВСУ отметили, что за минувшие сутки статистику потерь врага удалось пополнить еще 340 бойцами врага. Заметим, что точно подсчитать ликвидированных оккупантов крайне сложно. Особенно в районах ведения активных боевых действий.

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Потери русской армии в технике

  • танков – 2 937,
  • боевых бронированных машин – 5 911,
  • артиллерийских систем – 1 925,
  • РСЗО – 395,
  • средств ПВО – 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 603,
  • крылатых ракет – 592,
  • кораблей/катеров – 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 528,
  • специальной техники – 1634.


Актуальные потери врага по состоянию на 8 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ