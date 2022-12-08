В Генштабе ВСУ отметили, что за минувшие сутки статистику потерь врага удалось пополнить еще 340 бойцами врага. Заметим, что точно подсчитать ликвидированных оккупантов крайне сложно. Особенно в районах ведения активных боевых действий.
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Потери русской армии в технике
- танков – 2 937,
- боевых бронированных машин – 5 911,
- артиллерийских систем – 1 925,
- РСЗО – 395,
- средств ПВО – 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 603,
- крылатых ракет – 592,
- кораблей/катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 528,
- специальной техники – 1634.
Актуальные потери врага по состоянию на 8 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ