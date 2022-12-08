В Генштабе ВСУ отметили, что за минувшие сутки статистику потерь врага удалось пополнить еще 340 бойцами врага. Заметим, что точно подсчитать ликвидированных оккупантов крайне сложно. Особенно в районах ведения активных боевых действий.

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Потери русской армии в технике

танков – 2 937,

боевых бронированных машин – 5 911,

артиллерийских систем – 1 925,

РСЗО – 395,

средств ПВО – 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 603,

крылатых ракет – 592,

кораблей/катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 528,

специальной техники – 1634.



Актуальные потери врага по состоянию на 8 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ