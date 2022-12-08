О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

Заметьте Военные объекты России под угрозой, теракт в Курахово: хронология 287 дня войны

5:22 Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что, по его мнению, ВСУ сначала освободят Крым, а только потом – Донбасс.

3:42 Политолог Николай Давидюк прокомментировал падение ракеты в Молдове и молчание президентки Майи Санду по этому поводу.

Понятно, что Молдова хочет зарабатывать деньги, помогать россиянам обходить санкции. Однако, зарабатывая рубли, забыли одну вещь – когда обстреливают Украину, то свет у них тоже исчезает. Так можно молчать и независимость, государство и стать рабами на тысячу лет,

– сказал Давидюк.

1:16 Владимир Зеленский поздравил победу Сбербанка в суде Франции. Ведь, по словам президента, это первая победа государственной компании в судах против России по поводу захваченного в Крыму.

00:08 Политолог Владимир Фесенко рассказал, что каналу "Дождь" придется долго "отмываться" после заявления ведущего о помощи армии России. И это говорят представители самого канала.