А разом з ними втрати окупантів ще вагоміші. Про це розповів в ефірі телемарафону народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє 24 канал.
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Загальні втрати окупантів сягають до 300 тисяч
Так, втрати росіян, які щодня озвучує Генштаб, фактично точно відповідають реальним втратам. Однак це втрати вбитими. При цьому втрати пораненими зазвичай співвідносяться як 1 вбитий на 3 та більше поранених.
На даний момент ми можемо говорити, що безповоротні втрати російських військовослужбовців – це майже 95 тисяч, а санітарні втрати – це десь понад 150 або 200 тисяч,
– сказав Федір Веніславський.
Втрати окупантів за останню добу
8 грудня у Генштабі повідомили, що за останню добу воїнам України вдалося ліквідувати ще 340 загарбників. Таким чином загальна кількість ліквідованих росіян сягнула позначки в 93 080 осіб.
Також перестала нести смерть й деяка російська техніка. Так, за останню добу знищили:
- 2 танки (загальна кількість 2 937 одиниць),
- 2 бойові броньовані машини (5 911),
- 2 артилерійські системи (1 925),
- 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1 603),
- 2 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (4 528),
- 1 одиницю спеціальної техніки (1634).
Зверніть увагу, що точно підрахувати кількість ліквідованих окупантів та їхньої техніки вкрай складно. Особливо у районах ведення активних бойових дій.
Росіян стає дедалі менше
- Зазначимо, що у листопаді українські військові встановили рекорд з кількості ліквідованих ворогів. Так, за даними Міністерства оборони, лише за останній місяць осені відправити до праотців вдалося аж 16 970 російських військових.
- Значні свої втрати визнають й окупанти на передовій. Не в останню чергу через відношення командування до своїх підлеглих як до гарматного м'яса.
- При цьому самі ж російські ЗМІ прогнозують, що навесні 2023 року втрати Росії можуть стрімко зрости, а кількість вбитих – перевищити 100 тисяч. Однак машина по переробленню живих росіян на мертвих спинятися не планує, тому навесні 2023 року міноборони Росії хоче підготувати ще 120 тисяч строковиків, яких потім відправлять в Україну.