А разом з ними втрати окупантів ще вагоміші. Про це розповів в ефірі телемарафону народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє 24 канал.

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Загальні втрати окупантів сягають до 300 тисяч

Так, втрати росіян, які щодня озвучує Генштаб, фактично точно відповідають реальним втратам. Однак це втрати вбитими. При цьому втрати пораненими зазвичай співвідносяться як 1 вбитий на 3 та більше поранених.

На даний момент ми можемо говорити, що безповоротні втрати російських військовослужбовців – це майже 95 тисяч, а санітарні втрати – це десь понад 150 або 200 тисяч,

– сказав Федір Веніславський.

Зверніть увагу! Санітарні втрати – це кількість поранених, що втратили боєздатність (працездатність) не менш ніж на добу та надійшли на етапи медичної евакуації.

Втрати окупантів за останню добу

8 грудня у Генштабі повідомили, що за останню добу воїнам України вдалося ліквідувати ще 340 загарбників. Таким чином загальна кількість ліквідованих росіян сягнула позначки в 93 080 осіб.

Також перестала нести смерть й деяка російська техніка. Так, за останню добу знищили:

2 танки (загальна кількість 2 937 одиниць),

2 бойові броньовані машини (5 911),

2 артилерійські системи (1 925),

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1 603),

2 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (4 528),

1 одиницю спеціальної техніки (1634).

Зверніть увагу, що точно підрахувати кількість ліквідованих окупантів та їхньої техніки вкрай складно. Особливо у районах ведення активних бойових дій.

Росіян стає дедалі менше