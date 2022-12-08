А вместе с ними потери оккупантов еще весомее. Об этом рассказал в эфире телемарафона народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает 24 канал.

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Общие потери оккупантов составляют до 300 тысяч

Так, потери россиян, каждый день озвучиваемые Генштабом, фактически точно соответствуют реальным потерям. Однако это потери убитыми. При этом потери ранеными обычно соотносятся как 1 убитый на 3 и более раненых.

На данный момент мы можем говорить, что безвозвратные потери российских военнослужащих – это почти 95 тысяч, а санитарные потери – это где-то более 150 или 200 тысяч.

– сказал Федор Вениславский.

Обратите внимание! Санитарные потери – это количество раненых, потерявших боеспособность (трудоспособность) не менее чем на сутки и поступивших на этапы медицинской эвакуации.

Потери оккупантов за последние сутки

8 декабря в Генштабе сообщили, что за последние сутки воинам Украины удалось ликвидировать еще 340 захватчиков. Таким образом, общее количество ликвидированных россиян достигло отметки в 93 080 человек.

Также закончила нести погибель и некая русская техника. Так, за последние сутки уничтожили:

2 танка (общее количество 2 937 единиц),

2 боевые бронированные машины (5 911),

2 артиллерийские системы (1925),

2 БпЛА оперативно-тактического уровня (1603),

2 единицы автомобильной техники и автоцистерн (4 528),

1 единицу специальной техники (1634).

Обратите внимание, что точно подсчитать количество ликвидированных оккупантов и их техники крайне сложно. Особенно в районах ведения активных боевых действий.

Россиян становится все меньше