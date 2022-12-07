В ноябре генерал армии Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что около 100 000 российских солдат были убиты или ранены. Согласно последним данным Генштаба за 6 декабря, потери врага составляют около 92 200.

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Потери России в войне против Украины – колоссальные

Во Вьетнаме на протяжении 10 лет погибли чуть более 58 тысяч военнослужащих США. И это существенно повлияло на американское общество. Так что эксперты считают, что если россияне поймут свои настоящие потери, на них это тоже повлияет.

Конечно, Россия в 2022 году совсем не похожа на Соединенные Штаты конца 60-х – начала 70-х, но из новостей также ясно, что эта война не пользуется популярностью у ключевых слоев населения России. Уровень потерь примерно вдвое больше, чем во Вьетнаме и я придерживаюсь мнения, что мы еще не увидели, как война в полной мере сказалась на российском обществе,

– сказал профессор статистики Технологического института Вирджинии Рональд Фрикер.

По официальным данным Кремля, число погибших в войне россиян составляет чуть менее 6 000 человек. В то же время ООН заявила, что не доверяет ни российским, ни украинским данным по поводу потерь.

Скоро россияне могут понять подлинное влияние войны

Население России составляет около 143,4 миллиона человек. Абсолютное влияние этих 100 000 смертей и ранений также будет гораздо шире, чем просто количество погибших. У каждого погибшего или раненого находится около 10 человек в ближайшем окружении. Таким образом, количество пострадавших от войны из 100 тысяч превращается в 2 миллиона. И двух миллионов достаточно, чтобы на социальном уровне повлиять на психическое здоровье и тревожность целых городов и регионов. Эксперт считает, что эти потери будут ощущаться в течение следующих 10 – 15 лет.

Также сотни тысяч россиян покидают свою страну. Многие бежали в Казахстан, Сербию, Турцию, Грузию и Финляндию.

Как бы ни была реальна цифра погибших и раненых в России от неспровоцированного вторжения в Украину, десятки тысяч семей страдают и унывают. Последствия потерь ослабили поддержку Путина в обществе, но организованной и эффективной оппозиции нет. Властям известно о потерях и недовольстве. Она надеялась на короткую победоносную войну, а получила войну истощение, в котором россияне не преуспевают,

– сказал профессор истории и политологии Мичиганского университета Рональд Сани.

Он отметил, что сейчас россияне не реагируют. Но если потери России будут продолжать расти, общественное мнение может измениться.

Факт. Институт изучения войны сообщил, что в Битве за Бахмут Россия теряет около 100 солдат в день. Спикер Восточной группы войск Украины Сергей Череватый заявил, что ежедневно около 50 оккупантов ранятся, еще 50 – погибают.