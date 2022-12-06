С начала полномасштабного вторжения украинские воины "закобзонили" уже около 92 200 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.
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Только за минувшие сутки нашим воинам удалось ликвидировать 510 российских солдат, 5 вражеских танков, 5 боевых бронированных машин, артиллерийскую систему, 5 беспилотников, 61 крылатую ракету и 4 единицы автомобильной техники.
Потери россиян в технике с начала полномасштабной войны
- Танков – 2 929 единиц,
- боевых бронированных машин – 5 905 единиц,
- артиллерийских систем – 1 915 единиц,
- РСЗО – 395 единиц,
- средств ПВО – 211 единиц,
- самолетов – 281 единица,
- вертолетов – 264 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 587 единиц,
- крылатых ракет – 592 единиц,
- кораблей и катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 единиц,
- специальной техники – 163 единицы.
Какая ситуация на фронте
- В течение суток 5 декабря российские оккупанты наступали в Донецкой области. Вооруженные Силы Украины успешно отразили вражеские атаки возле Бахмута, Андреевки, Яковлевки, Соледара, Курдюмовки и Красногоровки.
- Вчера захватчики совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Они запустили ракеты Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и "Калибр".
- Украинские военные рассказали, что возле Бахмута россияне несколько изменили тактику. Теперь они пытаются добраться до позиции ВСУ маленькими группами, а не на большой технике.