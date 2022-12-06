Россияне не перестают обстреливать позиции наших воинов, а также мирные города Украины. Об актуальной ситуации на фронте рассказали в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Какими ракетами россияне атаковали Украину

5 декабря оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине. Они запустили на нашу территорию 70 ракет. Среди них были:

Х-101,

Х-555,

Х-22,

Х-59,

Х-31П,

"Калибр".

Нашим отважным воинам удалось ликвидировать 60 запущенных ракет. Известно, что враг попал по инфраструктуре Винницкой, Киевской, Николаевской и Одесской областей.

ВСУ отразили враждебные наступления

Российские оккупанты шли в наступление возле населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка и Красногоровка в Донецкой области. ВСУ успешно отразили все атаки.

Захватчики мощно обстреляли большое количество прифронтовых городов и сел. От постоянных обстрелов страдает и недавно освобожденный Херсон.

Кстати, в сутки украинская авиация нанесла по районам сосредоточение врага 15 ударов. Также было 5 попаданий по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. В то же время ракетные войска и артиллерия попали в 2 вражеских пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект россиян.