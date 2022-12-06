Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, сейчас полностью оправдывает себя тактика, которую применят украинские военные.

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Какую тактику можно ожидать на фронте

Черник считает, что линия фронта, за исключением Бахмутского направления, находится в зоне стратегического огневого равновесия. В нашем рабочем кейсе уже две большие серьезные операции. Харьковскую операцию, в частности, можно охарактеризовать как штурм и давление, а Херсонскую – как точность и методика. Они диаметрально противоположны, но обе являются невероятно успешными.

Уверен, что рано или поздно сложится и третья уникальная операция в нашу пользу. Вопрос только когда, где и в какой точке фронта. Не отменяем фундаментальное правило: война – это путь обмана. Кто кого лучше обманет по линии фронта – у того в руках и будет динамика,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, повторить Харьковскую операцию не удастся. Поэтому увидим, какой способ и какую логику тактических действий применят наши войска.

По моему мнению, пока тактика "малых шагов", тактика "тысячи порезов", тактика "нарезания" этого так называемого салями, а у меня есть собственный уже военный термин "логистически-огневая удавка" – себя оправдывает,

– заявил Черник.

То есть, добавил он, тактика по бесконечному разбиванию тылов врага и всех его цепочек обеспечения, в частности продовольствия и горюче-смазочных материалов, на 100% оправдала себя на Херсонщине. Единственное – она долговременная, и такая скрупулезная работа требует терпения.

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От чего зависит ход боевых действий зимой

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко со своей стороны отметил, что нужно учитывать погодные условия, поскольку зима в настоящее время не является стабильной в течение 3 месяцев. Ведь 2 недели могут быть осадки и мороз, которые будут создавать замерзание на почве, что дает перспективы продвижения бронетехнике или движения артиллерии по местности, выставления позиций и нанесения ударов по врагу.

Однако, по его словам, дожди и плюсовая температура будут ограничивать движение тяжелой техники по грунтовым дорогам и другой местности. К тому же, сейчас уже меньше возможностей для диверсионных или мобильных групп с противотанковыми ракетными комплексами или другими средствами там, где раньше была так называемая зеленка, то есть листья на деревьях и кустах.

Все зависит от конкретного направления, от того, какие условия там будут,

– сказал Мусиенко.

В то же время он подчеркнул, что украинские защитники и в зимний период будут прилагать все усилия для того, чтобы продолжать деоккупировать наши территории.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко