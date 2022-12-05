С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже 91 690 оккупантов. Каждый день украинские герои ликвидируют сотни захватчиков. Больше всего потерь оккупанты понесут на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 5 декабря украинские воины уничтожили: