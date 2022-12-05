Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт Кобзона уже 91 690 окупантів. Щодня українські герої ліквідовують сотні загарбників. Найбільше втрат окупанти зазнають на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.

Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 5 грудня українські воїни знищили: