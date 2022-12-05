В Институте изучения войны утверждают, что зимой Украина должна использовать погодные преимущества и продолжить активные боевые действия, чтобы враг не успел восстановиться. Почему это очень важно для хода войны, читайте дальше.
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Если Украина приостановит контрнаступление у россиян будет 3-4 месяца на полное восстановление
В сентябре ВСУ уволили Харьковскую область, в ноябре – Херсонскую. Серия последовательных украинских контрнаступательных операций в этих регионах демонстрирует чрезвычайное мастерство украинского оперативного планирования, говорят в ISW.
Погодные условия зимой предположительно установят временные рамки, в которые Украина сможет продолжить успешные наступательные действия. Это в свою очередь увеличит риски потери Украиной инициативы.
С приближением заморозков в конце декабря украинские защитники смогут воспользоваться климатическими изменениями в свою пользу. Дело в том, объясняют в Институте изучения войны, что зима – лучший сезон для механизированной войны, в то же время весна – самый плохой.
ВСУ, скорее всего, готовятся использовать замерзшую местность, чтобы продолжить свое контрнаступление. Однако если партнеры Украины не поддержат украинскую армию в активных наступательных операциях, то придется приостановить маневровую войну по меньшей мере до марта 2023 года, прогнозируют аналитики.
Такой курс действий, вероятно, преждевременно завершит нынешний импульс Украины и предоставит разрушенным российским силам ценную трех-четырехмесячную отсрочку для возобновления и подготовки к борьбе на лучших началах.
– объясняют в ISW.
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"Выстоять этой зимой – это отстоять все", – Зеленский
- В своем традиционном вечернем обращении президент Зеленский подчеркнул, что зима действительно будет сложной для страны. Однако следует воспринимать ее не как испытание, а как время, приближающее Украину к победе.
- Глава государства пояснил, что враг очень надеется использовать зиму своим преимуществом: совершить морозы и трудности частью своего террора. Несмотря на это, украинцы должны справиться, потому что выстоять этой зимой – отстоять все.
- Несмотря на то, что в оккупантов есть преимущество в артиллерии и пока есть ракеты, у украинцев несколько больше – они знают, за что борются. Люди на оккупированных территориях до сих пор ждут прихода ВСУ. Ждут и хорошо знают: если Россия ворвалась, то это не навсегда, – подытожил Владимир Зеленский.