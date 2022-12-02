Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. По его словам, украинцы будут иметь преимущество над россиянами зимой, поэтому могут использовать это для наступления.
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У Украины есть преимущество – она воюет за свою землю
Министр обороны Литвы заявил, что у ВСУ гораздо больше возможностей для проведения наступательных действий этой зимой, чем в оккупантов.
У украинцев есть такие преимущества, по мнению Арвидаса Анушаускаса:
- воюют на своей земле;
- знают местность и ее особенности;
- осознаны в своих возможностях;
- хорошо умеют воевать.
Я думаю, что если сравнить украинские возможности с возможностями агрессора, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора,
– отметил министр.
Какой будет помощь Литвы украинской армии в 2023 году
Министр Анушаускас добавил, что уже в 2023 году ВСУ получат еще более мощное вооружение, которое используют и в странах НАТО. Литва планирует отправить в Украину беспилотники и другую помощь.
Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая может быть небольшая, но она все равно что-то может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны, разведывательные, и так далее. То есть то, что производится именно у нас,
– поделился Анушаускас.
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Красноречивее любых объяснений: потери врага по состоянию на 2 декабря
- Оккупантов – 90 090 ;
- танков – 2916 ;
- боевых бронированных машин – 5883 ;
- артиллерийских систем – 1905 ;
- РСЗО – 395 ;
- средств ПВО – 210 ;
- самолетов – 280; вертолетов – 262 ;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1564 ;
- крылатых ракет – 531 ;
- кораблей/катеров – 16 ;
- автомобильной техники и автоцистерн - 4464 ;
- специальной техники – 163 единицы.