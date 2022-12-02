Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. По его словам, украинцы будут иметь преимущество над россиянами зимой, поэтому могут использовать это для наступления.

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У Украины есть преимущество – она воюет за свою землю

Министр обороны Литвы заявил, что у ВСУ гораздо больше возможностей для проведения наступательных действий этой зимой, чем в оккупантов.

У украинцев есть такие преимущества, по мнению Арвидаса Анушаускаса:

  • воюют на своей земле;
  • знают местность и ее особенности;
  • осознаны в своих возможностях;
  • хорошо умеют воевать.

Я думаю, что если сравнить украинские возможности с возможностями агрессора, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора,
– отметил министр.

Какой будет помощь Литвы украинской армии в 2023 году

Министр Анушаускас добавил, что уже в 2023 году ВСУ получат еще более мощное вооружение, которое используют и в странах НАТО. Литва планирует отправить в Украину беспилотники и другую помощь.

Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая может быть небольшая, но она все равно что-то может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны, разведывательные, и так далее. То есть то, что производится именно у нас,
– поделился Анушаускас.

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Красноречивее любых объяснений: потери врага по состоянию на 2 декабря

  • Оккупантов – 90 090 ;
  • танков – 2916 ;
  • боевых бронированных машин – 5883 ;
  • артиллерийских систем – 1905 ;
  • РСЗО – 395 ;
  • средств ПВО – 210 ;
  • самолетов – 280; вертолетов – 262 ;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1564 ;
  • крылатых ракет – 531 ;
  • кораблей/катеров – 16 ;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4464 ;
  • специальной техники – 163 единицы.