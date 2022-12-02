Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас. За його словами, українці матимуть перевагу над росіянами взимку, тому можуть використати це для наступу.
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В України є перевага – вона воює за свою землю
Міністр оборони Литви заявив, що в ЗСУ значно більше можливостей для проведення наступальних дій цієї зими, аніж в окупантів.
В українців є такі переваги, на думку Арвідаса Анушаускаса:
- воюють на своїй землі;
- знають місцевість та її особливості;
- усвідомлені у своїх можливостях;
- добре вміють воювати.
Я думаю, що якщо порівняти українські можливості з можливостями агресора, то в українців шансів розвинути наступ саме взимку значно більше, ніж в агресора,
– зазначив міністр.
Якою буде допомога Литви українській армії у 2023 році
Міністр Анушаускас додав, що вже у 2023 році ЗСУ отримають ще потужніше озброєння, яке використовують і в країнах НАТО. Литва планує відправити в Україну безпілотники та іншу допомогу.
Ми думаємо, як можна було б використовувати нашу оборонну промисловість, яка, можливо, невелика, але вона все одно щось може. Оптика, лазерні приціли, ті ж дрони, розвідувальні, і так далі. Тобто те, що виробляється саме у нас,
– поділився Анушаускас.
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Красномовніші будь-яких пояснень: втрати ворога станом на 2 грудня
- Окупантів – 90 090;
- танків – 2916;
- бойових броньованих машин – 5883;
- артилерійських систем – 1905;
- РСЗВ – 395;
- засобів ППО – 210;
- літаків – 280; гелікоптерів – 262;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1564;
- крилатих ракет – 531;
- кораблів / катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4464;
- спеціальної техніки – 163 одиниці.