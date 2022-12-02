Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас. За його словами, українці матимуть перевагу над росіянами взимку, тому можуть використати це для наступу.

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В України є перевага – вона воює за свою землю

Міністр оборони Литви заявив, що в ЗСУ значно більше можливостей для проведення наступальних дій цієї зими, аніж в окупантів.

В українців є такі переваги, на думку Арвідаса Анушаускаса:

воюють на своїй землі;

знають місцевість та її особливості;

усвідомлені у своїх можливостях;

добре вміють воювати.

Я думаю, що якщо порівняти українські можливості з можливостями агресора, то в українців шансів розвинути наступ саме взимку значно більше, ніж в агресора,

– зазначив міністр.

Якою буде допомога Литви українській армії у 2023 році

Міністр Анушаускас додав, що вже у 2023 році ЗСУ отримають ще потужніше озброєння, яке використовують і в країнах НАТО. Литва планує відправити в Україну безпілотники та іншу допомогу.

Ми думаємо, як можна було б використовувати нашу оборонну промисловість, яка, можливо, невелика, але вона все одно щось може. Оптика, лазерні приціли, ті ж дрони, розвідувальні, і так далі. Тобто те, що виробляється саме у нас,

– поділився Анушаускас.

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