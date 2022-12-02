Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела наближені до Кремля. Мова про те, що Путін наче готовий піти на такий крок попри те, що раніше категорично відмовлявся співпрацювати із МАГАТЕ щодо створення безпекової зони над ядерним об'єктом.

Увага МАГАТЕ зайняло принципову позицію, – Подоляк відповів, чи підуть росіяни із Запорізької АЕС

Так, "за планом" Кремля ЗАЕС можуть передати або Києву, або МАГАТЕ.

Зазначають, що російські війська покинуть територію атомної станції, але не вийдуть повністю із Запорізької області.

Яку умову ставить Москва

Ймовірно, в обмін на вихід окупантів із Запорізької АЕС, Путін та його посіпаки вимагатимуть гарантій безперебійного транзиту нафти та газу територією України.

Довідка. Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Передумови звільнення ЗАЕС

Вчора у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що Росія відводить окремі підрозділи своїх військ із тимчасово окупованої ними території у Запорізькій області та готує до евакуації колаборантів .

Перші докази того, що російські вояки готуються покинути станцію, побачили наприкінці листопада. Зокрема, відповідні припущення озвучував директор "Енергоатому" Петро Котін. Він відзначав, що упродовж декількох останніх тижнів окупанти пакують валізи та крадуть усе, що тільки можна.

Щодо ЗАЕС принципову позицію зайняло МАГАТЕ, у своїй резолюції фахівці наголосили:

Ніякого "Росатому" на території ЗАЕС бути не може.

Там не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка буде опікуватись виробничим процесом.

Вивести з цієї території військових, зокрема російські РСЗВ, міномети та зробити конкретну демілітаризовану зону 10 – 15 кілометрів навколо станції.

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