Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, коли окупанти покинуть Запорізьку АЕС.

Важливо В "Енергоатомі" пояснили, якими будуть наслідки у разі удару Росії по українській АЕС

План Росії не спрацював

Подоляк зазначив, що Росія обов'язково піде з ЗАЕС, адже МАГАТЕ зайняло проукраїнську позицію. Росія сподівалась, що зможе повторити історію з Кримом і на території АЕС, і на решті окупованих територій. Мовляв, вони туди прийдуть, обстріляють, пошантажують і всі виконають їхні вимоги.

Вони збирались ультимативно вимагати в МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому", завести туди російську команду, яка б займалась там виробничим процесом. Після цього за замовчуванням це б так і працювало,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Подоляк відповів, чи підуть росіяни з Запорізької АЕС: дивіться відео

МАГАТЕ зайняло принципову позицію

Він продовжив, що МАГАТЕ зайняло принципову проукраїнську позицію. Вона полягає в тому, що:

Ніякого "Росатому" на території ЗАЕС бути не може.

Там не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка буде опікуватись виробничим процесом.

Вивести з цієї території військових, зокрема російські РСЗВ, міномети та зробити конкретну демілітаризовану зону 10 – 15 кілометрів навколо станції.

"Це загалом не дуже влаштовує росіян, та підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС вони ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах нині така, що Росія лише борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати цікавих подій у Запорізькій області, тому вже й розпочала підготовку до "від'ємного" наступу", – наголосив Подоляк.

Ситуація в Запорізькій області: останні новини