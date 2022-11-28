Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, коли окупанти покинуть Запорізьку АЕС.
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План Росії не спрацював
Подоляк зазначив, що Росія обов'язково піде з ЗАЕС, адже МАГАТЕ зайняло проукраїнську позицію. Росія сподівалась, що зможе повторити історію з Кримом і на території АЕС, і на решті окупованих територій. Мовляв, вони туди прийдуть, обстріляють, пошантажують і всі виконають їхні вимоги.
Вони збирались ультимативно вимагати в МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому", завести туди російську команду, яка б займалась там виробничим процесом. Після цього за замовчуванням це б так і працювало,
– зауважив радник голови Офісу Президента України.
Подоляк відповів, чи підуть росіяни з Запорізької АЕС: дивіться відео
МАГАТЕ зайняло принципову позицію
Він продовжив, що МАГАТЕ зайняло принципову проукраїнську позицію. Вона полягає в тому, що:
- Ніякого "Росатому" на території ЗАЕС бути не може.
- Там не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка буде опікуватись виробничим процесом.
- Вивести з цієї території військових, зокрема російські РСЗВ, міномети та зробити конкретну демілітаризовану зону 10 – 15 кілометрів навколо станції.
"Це загалом не дуже влаштовує росіян, та підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС вони ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах нині така, що Росія лише борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати цікавих подій у Запорізькій області, тому вже й розпочала підготовку до "від'ємного" наступу", – наголосив Подоляк.
Ситуація в Запорізькій області: останні новини
- Росіяни продовжують тероризувати обстрілами українські міста. У ніч на 27 листопада російські загарбники атакували ракетами Запоріжжя.
- Дуже спокусливим напрямом для подальшого просування ЗСУ є Запорізький. Однак перед тим, як розпочати рух цією ділянкою слід вирішити 2 проблеми.
- Російські військові не припиняють терору. Якщо крилатими ракетами вони б'ють по енергетичній, то С-300 – по цивільній інфраструктурі, останніми атакували передмістя Запоріжжя.