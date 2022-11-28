Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, когда оккупанты покинут Запорожскую АЭС.

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План России не сработал

Подоляк отметил, что Россия обязательно уйдет из ЗАЭС, ведь МАГАТЭ заняло проукраинскую позицию. Россия надеялась, что сможет повторить историю с Крымом и на территории АЭС, и на остальных оккупированных территориях. Мол, они туда придут, обстреляют, пошантажируют и все выполнят их требования.

Они собирались ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома", завести туда российскую команду, которая занималась бы там производственным процессом. После этого по умолчанию это бы так и работало,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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МАГАТЭ заняло принципиальную позицию

Он продолжил, что МАГАТЭ заняло принципиальную проукраинскую позицию. Она заключается в том, что:

Никакого "Росатома" на территории ЗАЭС быть не может.

Там не может находиться любая другая не юридическая команда, то есть не украинская, которая будет заниматься производственным процессом.

Вывести с данной местности военных, в том числе русские РСЗО, минометы и сделать конкретную демилитаризованную зону 10 – 15 км вокруг станции.

"Это в общем-то не очень устраивает россиян, и поддержки относительно своих эскалационных планов на ЗАЭС они нигде не имели. С другой стороны, ситуация на фронтах сейчас такова, что Россия только борды может поставить, мол, она здесь навсегда. В военном плане она может ждать интересных событий в Запорожской области, поэтому уже начала подготовку к "отрицательному" наступлению", - подчеркнул Подоляк.

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