Оккупанты выпустили по городу несколько ракет. Около двух ночи в Запорожье и окрестностях услышали несколько взрывов.

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Российская ракета попала в страусиную ферму

Часть вражеских ракет упала в поле. Однако не обошлось без прилетов. В пригороде Запорожья ракета С-300 попала на территорию агропредприятия.

На месте попадания возник пожар. В результате ракетного удара были повреждены несколько зданий, в одном из которых находился цех по производству топливных брикетов. Также повреждено помещение, в котором находилась страусиная ферма.

Вероятно, разведка россиян узнала, что там американская биолаборатория, где выращивают боевых страусов. Поэтому россияне решили их атаковать,

– иронично отметил корреспондент из Запорожья.

По информации руководителей агропредприятия, к счастью, птицы не погибли. Однако некоторые страусы получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

Вряд ли такие действия россиян одобрил бы бывший президент Украины Виктор Янукович, который сейчас скрывается в России. Беглый президент известен своей любовью к страусам. Именно этих экзотических птиц обнаружили в зоопарке в Межигорье, которое долгое время было резиденцией Януковича. Позже в интервью беглец заявил, что поддерживал страусов и не видит в этом ничего плохого.

ВСУ поражают вражеские объекты в тылу врага

В то же время, Вооруженные Силы Украины не дают оккупантам расслабиться на Запорожском направлении. В частности, Генштаб подтвердил, что в течение предыдущих суток зафиксированы огневые поражения объектов врага вблизи оккупированных Мелитополя, Пологов и Михайловки. В результате успешных атак ВСУ:

более 100 оккупантов получили ранения;

уничтожены 10 единиц техники россиян;

ликвидированы 2 склада боеприпасов.

Число погибших среди российских захватчиков пока уточняется. Благодаря хорошей работе разведки украинские военные узнают о новых и новых целях оккупантов и наносят артиллерийские удары по объектам глубоко в тылу врага.

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