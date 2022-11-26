Мальчика, погибшего во время атаки на Вольнянск, хотели назвать Сережкой. В семье Марии Каменецкой и Виталия Подлянова, которые живут в селе Новосолоне, это должен быть 4 ребенок – его рождения родители ждали с немалым нетерпением.

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Отец не успел встретиться с сыном

После родов Мария сразу отправила фотографию малыша папе и сообщила, что у него будет еще один мальчик. Ребенок появился на свет в 08:20 утра и был длиной менее полуметра. Когда Мария ехала в роддом в Вольнянске, даже не подозревала, что может произойти обстрел.

В ту ночь на 24 ноября женщина с новорожденным мальчиком была единственной пациенткой в палате. Как только она закончила нянчить малыша и положила его в постель, около 2 часов, раздался взрыв.

Ракета разбила кирпичные стены родильного отделения на втором этаже, задев клинику под ней. На Марию, лежавшую в постели в одной ночной рубашке, упал кусок бетонного потолка. Однако она кричала о помощи, отчаянно пытаясь отбросить обломки стены, чтобы добраться до ребенка.

Мария бросилась к кроватке и ужаснулась, увидев, что там пусто. При взрыве ребенка выбросило из люльки. Каменецкий схватил свой телефон, используя его свет, чтобы искать младенца, босыми ногами проходя сквозь обломки,

– пишут The Washington Post.

Происходившее потом женщина помнит очень плохо: спасатели вытаскивают ее из-под завалов через окно; медсестры вырывают осколки из ее ног; телефонный звонок матери, которая сообщила, что в роддом попала ракета. Однако то, что она никогда не забудет, – собственный крик по потерянному сыну в ту ночь.

Как хоронили маленького Сережку

В The Washington Post отмечают, что около 15 человек собрались на холодном кладбище. Мария и Виталий не захотели нести гроб к себе домой, где его могли увидеть другие дети, поэтому как можно скорее похоронить ребенка – уже на следующий день. На кадры, зафиксированные журналистами во время похорон Сергея, нельзя смотреть спокойно и без эмоций.

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Напомним, мэр оккупированного Мелитополя в Запорожье Иван Федоров отметил, что Вооруженные Силы отомстили захватчикам и продолжают это делать. В частности, украинская армия уничтожила комплекс С-300 россиян, из которого оккупанты убили младенца.

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