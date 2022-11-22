Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины.

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Украине удалось вернуть почти 700 тел

С начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.

Процесс переговоров по передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память,

– подчеркнул Олег Котенко.

Отметим, что предварительная передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину, состоялась 8 ноября. Тогда удалось вернуть родным тела 38 защитников.

Сколько украинцев удалось освободить из плена

Украина не забывает о своих военных, попавших в русский плен и постоянно работает над их возвращением. В конце октября заместитель министра обороны Анна Маляр информировала, что с начала полномасштабного вторжения России уже совершено 28 обменов и освобождено 978 человек. Среди них 99 гражданских.

Маляр подчеркнула, что обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может повредить их безопасности и усложнить процесс переговоров по обмену.

Однако в ноябре количество вернувшихся из плена украинцев точно увеличилось. В Украину в рамках обмена вернули 107 наших военных. Среди освобожденных – 107 воинов: 6 офицеров, 101 рядового и сержанта и 74 бойцов, которые защищали "Азовсталь".

Добавим, что президент Владимир Зеленский на саммите G20 предложил новый формат обмена пленными – "всех на всех".

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