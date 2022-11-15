Президент Украины подчеркнул, что в российском плену находятся тысячи наших людей – гражданских и военных. Кроме того, оккупанты принудительно депортировали многих детей и взрослых. Всех срочно нужно освободить.
Важно Зеленский выступил на саммите G20: главные тезисы
Обменять "всех на всех"
Зеленский подчеркнул, что захватчики подвергают пленных украинцев жестоким пыткам. Также наше государство поименно знает около 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию. Их разлучили с родителями.
К сожалению, по словам президента, есть и десятки тысяч тех, кого принудительно вывезли, и мы знаем о них только косвенно. В их числе есть и дети, чьи родители погибли от российских ударов. Несовершеннолетних удерживают в государстве-убийце.
Российская война повлекла за собой гуманитарную катастрофу. Оккупанты депортировали и многих взрослых, кроме того, в России и на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, содержат политзаключенных. "Мы должны освободить всех этих людей", – подчеркнул глава государства.
Зеленский также отметил, что Украина не видит, чтобы Красный Крест в полной мере боролся за доступ к лагерям, где содержатся украинские пленные и политзаключенные, или что они помогают искать депортированных украинцев. Такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста, как уважаемой когда-то организации.
Мы не можем ждать, поэтому должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных – всех на всех. А также ради освобождения всех детей и взрослых, депортированных в Россию,
– подчеркнул президент Украины.
Лидер государства призвал международных партнеров помочь освободить украинцев.
Читайте также Надо объединить усилия вокруг Украины: Си Цзиньпин встретился с Макроном
Президент обнародовал предложения Украины по миру
Выступая на саммите G20 Владимир Зеленский отметил, что Киев предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с Украиной. Наши предложения по миру включают:
- радиационную и ядерную безопасность;
- продовольственную безопасность;
- энергетическую безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.
Вас может заинтересовать – Главное из выступления Владимира Зеленского на саммите G20: смотрите видео