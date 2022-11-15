Президент Франции призвал Си Цзиньпина посадить Россию за стол переговоров по войне в Украине. Макрон убежден, что следует объединить усилия вокруг нашего государства.

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Президент Франции отметил, что необходимо объединить силы, чтобы реагировать на международные риски, такие как война России против Украины.

Позже во вступительном слове лидер Китая не упоминал Украину напрямую. Впрочем, призвал Францию и Китай вместе "поддерживать дух независимости, автономии, открытости и сотрудничества" в мире.

Отметим, что накануне в СМИ сообщили, что после саммита Большой двадцатки Макрон планирует позвонить российскому диктатору.

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Что нужно знать о встрече Байдена и Си Цзиньпина

В преддверии саммита Джо Байден встретился с Си Цзиньпином. В частности, лидеры этих государств неоднократно вспоминали о вопросах войны в Украине.

По словам Си Цзиньпина, Китай "все время был на стороне мира и продолжит поощрять мирные переговоры". В то же время в Китае надеются, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с государством-агрессором.

Интересно, что в опубликованном Белым домом документе разговоров Байдена и Си Цзиньпина отмечено, что государства подчеркнули свой протест по поводу применения или угроз России применить ядерное оружие. Однако в китайском документе этот пункт почему-то отсутствует.

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