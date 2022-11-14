В ходе встречи лидеры стран неоднократно упоминали вопросы войны в Украине. По словам Си Цзиньпина, Китай "все время был на стороне мира и продолжит поощрять мирные переговоры".

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В Китае надеются на возобновление переговоров

Си Цзиньпин сказал Байдену, что КНР поддерживает и с нетерпением ждет возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время, в Китае надеются, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией.

Лидер Китая также перечислил шаги, которые должно сделать международное сообщество, чтобы разрешить российско-украинский кризис, а также подчеркнул, что "конфронтации между большими государствами следует избежать".

В КНР не упомянули о "ядерке Москвы"

Впрочем, в итогах китайской стороны отсутствует один из ключевых моментов, содержащийся в тексте Белого дома, опубликованном после трехчасового разговора лидеров США и Китая.

В американском документе отмечено, что президент Байден и китайский лидер Си Цзиньпин повторили свое согласие с тем, что в ядерной войне невозможно победить, поэтому ее никогда нельзя начинать, "а также подчеркнули свой протест против применения или угроз применения ядерного оружия в Украине".

В заявлении Вашингтона также говорится, что Байден "поднял вопрос российской жестокой войны против Украины и безответственных угроз России применить ядерное оружие".

Встреча Байдена и Си Цзипина: что известно

14 ноября лидеры Китая и Соединенных Штатов Америки встретились в рамках саммита стран Большой двадцатки. Си Цзиньпин и Джозеф Байден обсудили вопросы сотрудничества.

Во вступительном слове президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон и Пекин смогут справиться с разногласиями и совместно решать возникшие перед мировым сообществом проблемы.

Джо Байден и Си Цзиньпин также обсудили неспровоцированную войну России против Украины. Лидер США при этом подчеркнул безответственные угрозы России по использованию ядерного оружия.

Встреча лидеров обеих стран в рамках саммита Большой двадцатки является свидетельством определенного потепления в отношениях между государствами. К тому же, премьер-министр Китая заявлял о недопустимости ядерного шантажа Путиным.

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