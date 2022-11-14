В ходе переговоров лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов. Среди них была и Украина.
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Президент США Джо Байден 14 ноября встретился с президентом Китая Си Цзиньпином на Бали. Случилось это в рамках саммита стран Большой двадцатки.
Источник:Белый дом
В ходе переговоров лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов. Среди них была и Украина.
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