В этом году саммит G20 проходит в Индонезии. Американские СМИ сообщили, что Вашингтон уже провел переговоры с Пекином. Для президента США – это первая встреча с лидером Китая с того момента, когда он стал занимать пост главы государства.

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"Первое рукопожатие"

Около 12 часов по Киевскому времени CNN написали, что лидеры обоих государств пожали друг другу руки и опубликовали фото, подтверждающие эту новость.

Во время встречи на полях саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, два лидера поздравили друг друга крепким, длинным рукопожатием, оба улыбаясь, стоя перед рядом флагов США и Китая.

– отметили в СМИ.

Джо Байден и Си Цзиньпин пожимают друг другу руку / Фото CNN

Как проходила встреча между лидерами государств: о чем говорили

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин после рукопожатия отправились в зал, где проходили переговоры. Они сели за свои столы, за которыми также были официальные лица США и Китая.

Во вступительном слове президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон и Пекин смогут справиться с разногласиями и совместно решать возникшие перед мировым сообществом проблемы.

Я обязуюсь поддерживать открытые линии связи между вами и мной лично, но между нашими правительствами по всем направлениям, потому что у наших двух стран столько всего, с чем у нас есть возможность иметь дело,

– сказал Байден.





Встреча Байдена и Си Цзиньпиня / Фото CNN

Обратите внимание! Байден и Си были без масок, в то время как другие официальные лица в комнате были в масках. Это мера пресечения против Covid-19.