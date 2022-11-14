Уже понятно, что Пекин не готов подыгрывать ядерному шантажу, к которому прибегает Россия. Москва пока является партнером Китая, однако рискует потерять доверие у своих союзников.

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Что сказали китайские чиновники

Премьер-министр Китая Ли Кецян в ходе саммита Ассоциации стран Восточной Азии заявил о недопустимости ядерных угроз. По его словам, понятно, что Пекин ни при каких обстоятельствах не поддержит нажатие Путиным "красной кнопки".

Ли Кецян отметил безответственность ядерных угроз и необходимость обеспечения условий, при которых ядерное оружие не будет использоваться так, как намекали некоторые,

– пишет Reuters.

Кроме того, высокопоставленный чиновник отметил, что Пекин, безусловно, "почувствовал определенный дискомфорт" из-за безрассудной риторики России в отношении нашего государства.

Пока Китай не признает Путина лидером террористической страны и очень осторожно подбирает слова для описания российской агрессии против Украины, однако эти заявления премьер-министра китайского правительства свидетельствуют о том, что никто не собирается терпеть ядерный шантаж Москвы.



Премьер-министр Китая / Фото из сети

Как Россия угрожает целому миру опасным оружием

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, может ли Россия в ближайшее время испытать ядерное оружие. По его словам, у Кремля все меньше инструментов, чтобы убедить мир в своем "величии" и диктовать собственную повестку на международной арене.

Также на фоне разговоров об использовании Путиным ядерных боеголовок появилась информация от американского издания о том, что российский диктатор может применить не ядерный, а электромагнитный удар по нашему государству. Если это произойдет, то все электрическое оборудование будет повреждено в радиусе действия импульса.

Кроме того, американское издание CNN написало, что войска России хотели опробовать ядерную торпеду. Однако им это не удалось из-за технических проблем.

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